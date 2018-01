Dit zijn de belangrijkste prioriteiten voor IT-leiders

Zo'n 2615 IT-leiders zijn door Gartner ondervraagd wat hun belangrijkste bedrijfsdoelen zijn (en dus niet zozeer tech alleen) en één op de vier stelt dat de groei van marktaandelen de belangrijkste opdracht is voor het komende jaar. Andere prioriteiten zijn digitale transformatie (17 procent), winstverbetering en innovatie/nieuwe producten (beide 10 procent). De focus op omzetgroei leidt tot minder aandacht voor kostenreductie en operationele efficiëntie (beide 6 procent).

Om tot die groei te komen verhogen bedrijven over de hele wereld hun investeringen in technologie met 2 tot 5 procent, afhankelijk van geografische en markt-omstandigheden. Vanwege de toename van security-incidenten wordt een deel van dat extra geld gebruikt om risico's af te dekken. Vrijwel alle CIO's verwachten een verdere toename van de bedreigingen en het effect ervan op de eigen organisatie.

Organisatiedrempels wegnemen

Nu de rol van de CIO steeds groter wordt, komt de uitdaging om de digitale business te versnellen door IT strategisch te gebruiken in het leveren van de economies of scale en scope. De huidige businessmodellen zijn niet meer toereikend en degenen die daarvan gebruik wilt maken dient dus die modellen te veranderen of helemaal opnieuw uit te vinden zodat daaruit nieuwe producten en diensten komen.

Terwijl sommige digitale initiatieven voorzichtig worden opgeschaald zijn sommige CIO's nog erg behoudend in het doorvoeren van een cultuurverandering, of hun organisatie is dat. Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek noemde dat een van de grootste barrières. Het doorvoeren van een culturele transformatie is inderdaad veel complexer dan eerder werd gedacht. Het veranderen van gedragspatronen en mindsets die tientallen jaren zijn ingesleten is een enorme opgave die realistisch gezien jaren vergt.

Opkomende technologieën

Om fluks marktaandeel te grijpen en de gewilde digitale omzet binnen te slepen, gebruiken CIO's opkomende technologieën om nieuwe mogelijkheden te bouwen met meer onderscheidend vermogen. In dat opzicht worden AI (maar liefst 47 procent), security (26 procent) en IoT (25 procent) het meest genoemd als pijnpunten, zo zeggen de CIO's die ermee bezig zijn. Wat ze allemaal delen is de behoefte aan meer vaardigheden, die moeilijk te vinden zijn, vooral als het gaat om AI.

Maar succes in het digitale tijdperk is niet alleen afhankelijk van hoe slimme diensten zijn ontworpen, maar - nog belangrijker - van hoe naadloos zij integreren in het bestaande landschap. De IT-organisatie wordt van producent een inkoper, en de CIO ontwikkelt zich van operationeel manager tot de componist van de hele IT-waardeketen.

De rol van de CIO verandert

De doelstellingen van de CIO kunnen eveneens een potentiële barrière vormen. Het onderzoek zegt dat 84 procent van de CIO's bij toporganisaties het bevel voeren over meer business units dan alleen de traditionele IT, vooral innovatie en transformatie. Deze nieuwe verantwoordelijkheden brengen tevens met zich mee dat het succes van de CIO anders wordt gemeten. Dat maakt de baan aantrekkelijker, maar ook veeleisender.

Het aantrekken van millennial-personeel, de verschuiving van kostenbesparing naar omzet genereren, het inkopen van IT en het managen van strategische ecosystemen in plaats van alles in huis te doen, zijn slechts enkele voorbeelden van een lange lijst aan recente ingrijpende veranderingen. Het is evident dat CIO's de implicaties hiervan begrijpen en zich kunnen aanpassen aan de veranderende vereisten van hun baan. CIO's moeten zichzelf transformeren.

Afsluitende opmerkingen

Samenvattend: het gloriëren als digitale kampioen, het zorgen voor groei en het produceren van nieuwe omzetstromen zijn de belangrijkste missies voor de CIO in 2018 en verder. Het grappige is dat ondanks alle enthousiasme over digital het vooral nog mensenwerk blijft. Ik geef toe, dat is minder zo in operations vanwege de grotere efficiëntie door standaardisering en automatisering, maar wel degelijk waar als het gaat om conceptuele businessmodellen, het evalueren van nieuwe technologie, het ontwikkelen van apps, omgaan met klanten, enzovoorts. Dus het succes van de missie steunt zwaar op het vinden, motiveren en behouden van talent - iets dat digital gemeen heeft met vorige golven van industrialisatie.

Maar in tegenstelling tot IT-systemen hebben menselijke wezens geen 'reset'-knop. Hoewel dit ontzettend duidelijk is, wordt dat vaak onderschat. Om succes te hebben in het digitale tijdperk moeten leiders zich richten op "wat er moet veranderen" in de bedrijfsstrategie, het zoeken naar nieuwe klantsegmenten of het introduceren van nieuwe producten en diensten. Maar het is evenzeer belangrijk om je te richten op het "hoe gaan we dat doen"-deel van het vraagstuk. Dat is vooral zo in gevestigde organisaties die hun routines hebben gecultiveerd en gekoesterd in de afgelopen decennia.

Om je persoonlijk te ontwikkelen als CIO en de digitale opdracht aan te kunnen, kan het helpen om een plaatje te schetsen van de kenmerken en gewilde uitkomsten om te bepalen waarmee je moet beginnen, waarmee je moet stoppen en wat je moet veranderen. Daaraan meetbare doelen te hangen zal je helpen in het bepalen of je nog wel op koers bent, of dat je die koers moet aanpassen.