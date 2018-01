De 4 B's voor de CIO

Digitalisering zorgt voor ingrijpende veranderingen binnen het bedrijfsleven. De nieuwe situatie vraagt om aanpassingen van verdienmodellen, bedrijfsstructuren en zakelijke rollen. De rol die het meest verandert als gevolg van de digitale transformatie is die van de CIO. Hoe ziet deze rol er vandaag uit en hoe zal deze er morgen uitzien? Welke vaardigheden hebben CIO's in de toekomst nodig? En voor welke uitdagingen zullen ze worden gesteld?

Big change: wat verandert er als gevolg van digitalisering?

De digitale transformatie is geen overgangsfenomeen en beperkt zich evenmin tot een specifiek bedrijfsonderdeel. Het vertegenwoordigt een omvangrijk langetermijnproces. Deze uitdaging aangaan betekent echter niet alleen dat bedrijven nieuwe technologieën moeten implementeren. Digitale transformatie vraagt om wijzigingen van strategieën, businessmodellen, de interne samenwerking en niet te vergeten de bedrijfscultuur. Dergelijke ingrijpende veranderingen leveren alleen succes op als het management daar vierkant achter staat. Alleen wanneer de directie een voorbeeldfunctie vervult, kan digitalisering zich binnen de rest van de onderneming manifesteren. Onderschat de invloed vanuit het management dus niet!

Big role: waar staat de CIO in dit geheel?

Met het oog op het toenemende belang van de IT-afdeling binnen het digitaliseringsproces wordt de CIO, die deze bedrijfspijler het beste kent, een sturende kracht binnen de onderneming. Hij of zij heeft een duidelijke sleutelrol: de CIO implementeert niet alleen nieuwe technologieën, maar bevordert ook innovatie ter ondersteuning van nieuwe strategieën, organisaties en processen.

Big skills: wat heeft een CIO nodig?

Om deze nieuwe rol als katalysator voor verandering binnen de organisatie naar behoren te vervullen moet een CIO over specifieke (nieuwe) vaardigheden beschikken. Hier komt veel meer bij kijken dan het implementeren van technologie en het in de lucht houden van bedrijfssystemen.

Naast technologische 'knowhow' moet de CIO over leiderschapsvaardigheden beschikken. Diens verantwoordelijkheid voor veranderingsprocessen binnen de onderneming vraagt om gedegen inzicht in alle bedrijfsmodellen, -strategieën en -doelstellingen. De CIO moet deel uitmaken van afdeling-overkoepelende teams en in staat zijn om op effectieve wijze te communiceren en bemiddelen.

Big Tech: flexibele IT dankzij Low-Code platformen

Als digitale transformatie vereist dat de CIO en organisatie flexibel en agile zijn, moet de technologie dat ook zijn. Alleen op die manier kunnen de verantwoordelijke personen innovatieve nieuwe technologie toepassen. De inzet van een Low-Code platform maakt het mogelijk om snel functioneel en visueel overtuigende bedrijfsapplicaties te ontwikkelen. Het maakt een einde aan code kloppen, door bouwstenen aan te reiken die op basis van het drag & drop-principe kunnen worden gebruikt. Bedrijven kunnen op deze manier in slechts een paar weken tijd applicaties uitrollen en nieuwe versies met een simpele muisklik beschikbaar stellen. Dit is een voordeel dat in deze tijden van digitalisering en razendsnelle technologische ontwikkelingen geenszins moet worden onderschat.

De digitale transformatie verandert de rol van de CIO ingrijpend. De CIO moet een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van digitalisering en de toepassing daarvan binnen de hele organisatie stimuleren. Daarbij moet hij of zij agile te werk gaan, innovatief denken en zich flexibel opstellen. Ook de gebruikte technologie moet agile en flexibel zijn. Alleen wanneer de technologie in staat is om zich soepel aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen, kan er sprake zijn van succesvolle digitale transformatie.