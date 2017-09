Hoe je je kosten in de cloud beter in de hand houdt

In gesprekken met CIO's en andere hoge managers komt cloudcomputing vaak voorbij als het fundament van een bepaalde digitale strategie. Het wordt vaak geassocieerd met innovatieve aspecten die bekend zijn vanuit mode-2 (zie bimodal IT), zoals meer flexibiliteit en wendbaarheid, snellere time-to-market en een aanjager van innovatie. Maar ondanks de euforie van het gebruik van de cloud om de digitale wereld te bestormen en nieuwe groei te ontwikkelen, domineren achter de schermen nog steeds de oude vertrouwde kostenbesparingen (die we kennen vanuit mode-1) de agenda.

In een wereldwijd onderzoek onder meer dan 1000 CIO's en andere managers werd duidelijk dat meer dan de helft (53 procent) kostenbesparingen aanhalen als belangrijkste initiatief voor 2017, zo is te lezen in het State of the Cloud-onderzoek van RightScale. Onder ervaren cloudgebruikers is die prioriteit zelfs nog groter met 64 procent - wat erop duidt dat het nog niet zo lonend is als was verwacht.

De onderliggende reden: economies of scale.

Cloudcomputing gaat inderdaad om economies of scale. Serviceproviders bouwen ultramoderne rekencentrales, hangars vol met de nieuwste IT-apparatuur die volop is gestandaardiseerd en volledig geautomatiseerd. De hoge dichtheid en enorme volumes zorgen voor een kostenplaatje per unit die niet te halen zijn voor een gemiddeld bedrijf. De omvang maakt het enorme verschil in die berekening. In eerste instantie trokken alle providers naar het oosten om gebruik te maken van de lage lonen daar, maar nu is automatisering de nieuwste prioriteit - alles volgens het mantra "het enige dat beter is dan lage kosten zijn geen kosten". Inmiddels is IaaS hard op weg een commodity te worden. Klanten schaffen zich uiteindelijk een simpele VM aan, wat weer leidt tot harde competitie en een prijzenslag tussen de leveranciers, omdat het steeds moeilijker wordt een onderscheidende dienst te leveren.

Maar terwijl in theorie alles erg recht-toe recht-aan is, de kosten per unit lager zijn in de cloud en er straffe concurrentie tussen de providers is, waarom hebben dan zoveel bedrijven moeite om hun TCO omlaag te krijgen?

Te veel optimisme

Feit is dat niet alle applicaties en legacy systemen klaar zijn voor de cloud. Delen van het bestaande landschap in je eigen beheer kunnen complexer zijn en moeilijker te verplaatsen dan in eerste instantie gedacht werd. Bedrijven die hun landschap niet goed doorlichten en daardoor niet slagen in het maken van een weldoordacht transitie- en transformatie-programma zouden zich plotseling geconfronteerd kunnen zien met een uit de pas lopende project-traject. De consequentie is dat het meer tijd en moeite zal kosten om de migratie af te ronden, wat weer kan leiden tot flinke kostenoverschrijdingen.

Te weinig skills

Cloudcomputing is enorm gegroeid in de laatste jaren en die groei versnelt alleen maar, waardoor talent in de arbeidsmarkt schaars wordt, en ook duurder. Het gemis aan skills zorgt niet alleen voor problemen in de planfase maar maakt het ook moeilijker voor bedrijven om hun IT-stack te moderniseren en waardevollere cases te bouwen die verder gaan dan het gebruik van IaaS. Hoewel de situatie zich lijkt te verbeteren, is het gemis aan middelen of expertise in 2017 nog steeds een uitdaging voor 25 procent van de deelnemers aan het onderzoek van RightScale, tegenover 32 procent in 2016.

Verkeerd inschatten van de assets

Cloudgebruikers onderschatten de omvang van hun verspilde investeringen. De kosten lijken in eerste instantie laag in de publieke cloud, vooral als je tijdelijk capaciteit inzet, maar ze lopen snel op als je resources voor een langere tijd, of permanent, gebruikt. De grootte van die resources speelt een andere belangrijke rol. Of het nu gaat over te omvangrijke VM's of de inzet van high end storage voor niet-kritieke data die niet frequent wordt gebruikt; er zijn voorbeelden genoeg van het hebben van "cloud fat". De deelnemers aan het onderzoek schatten in dat ze zo'n 30 procent verkwisten, RightScale heeft de werkelijke waste berekend op 30 tot 45 procent.

Gemis aan capaciteitsplanning en -monitoring

Ondanks een toegenomen focus op kostenmanagement heeft slechts een minderheid van de bedrijven acties ondernomen om governance op ontwikkelen, waarbij een kwart van de deelnemers aan het onderzoek zegt dat het managen van de clouduitgaven hun grootste uitdaging is. Niettemin, met steeds maar groeiende uitgaven aan cloudcomputing is de behoefte aan een schoon huishoudboekje nog nooit zo groot geweest. Tools helpen in een strategische aanpak en geven organisatorische en financiële context, geven een helder overzicht in het monitoren, managen en optimaliseren van zowel gebruik als kosten. De geautomatiseerde dagelijkse rapporten helpen in het identificeren en het afsluiten van niet gebruikte capaciteit.

Cloudcomputing en de kosten ervan hoeven niet in een haat-liefde-verhouding te leven. Als je ruim van te voren de planning doet en je slim omgaat met de deploy zal de cloud economisch gezien zeker zin hebben. Dat gaat niet alleen om de mogelijke kostenbesparingen maar tevens - en wellicht nog veel belangrijker - om waardevolle groei mogelijk te maken. Denkend langs de lijn mensen-processen-tools kunnen bedrijven een samenhangend speelplan bedenken dat om kan gaan met de hierboven beschreven uitdagingen. De cloud is de voorkeursplek voor een heel scala aan mogelijkheden, of het nu gaat om IoT, samenwerkingsdiensten of data-gedreven businessmodellen met meerdere datastromen en -bronnen. Als je wil slagen in dit digitale tijdperk zonder op een of andere manier gebruik te maken van de cloud, dan is dat als het oversteken van de Atlantische Oceaan in een rubber bootje. Het is niet geheel onmogelijk, maar de kansen zijn niet zo groot en ik zou het je niet aanbevelen!